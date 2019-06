Romeu Zema participa de encontro com empresários italianos e discute atração de novos investimentos para o Estado

Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, recebeu nesta quinta-feira (13/6), na Cidade Administrativa, empresários italianos, o cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dario Savarese, e representantes da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, para tratar de investimentos no Estado.

O encontro com empresários faz parte do esforço do Governo de Minas para atrair novos investimentos e criar empregos. Romeu Zema ressaltou a preocupação em desburocratizar o Estado, melhorar o fornecimento de energia às indústrias e deixar atrativo o setor de infraestrutura.

Nos cinco primeiros meses da atual gestão foram atraídos mais de R$ 4,8 bilhões em novos investimentos, com a expectativa de criação de cerca de 3,7 mil postos de trabalho.

“Estamos aqui para ouvir e resolver os problemas. Contem conosco. Entendemos perfeitamente o que vocês precisam. Quero deixar claro meu convite a vocês para investir em Minas. Temos o maior interesse de ampliar esse parque produtivo. Tivemos boas notícias esse ano, já que Minas gerou 55 mil empregos nos primeiros quatro meses, acima da média dos outros estados”, afirmou o governador durante o encontro, que ocorreu em reunião na sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas.

O titular da pasta, Vitor de Mendonça, destaca que o esforço está concentrado em ouvir demandas do setor e responder dúvidas, de forma a atrair cada vez novos investimentos. “Temos tratado também sobre como a expansão das empresas pode ajudar no desenvolvimento regional quando se há preocupação em utilizar produtos locais para atender a indústria”, completou.

Representantes de empresas italianas como a Ferrero, que vem investindo em sua fábrica em Poços de Caldas, no Sul de Minas, e do Grupo Stevanato, que atua na indústria farmacêutica e conta com unidade em Sete Lagoas, na região Central do Estado, apresentaram planos voltados para o Estado.

“O Brasil é um país estratégico e a apresentação da proposta política e econômica de Minas feita durante o encontro foi fundamental”, destacou o diretor da Ferrero América do Sul, Alessandro Nervegna, citando que o Brasil é o quinto país no mundo que mais consome chocolate.

Já o administrador de finanças e controle da Stevanato, Andrea Callegarin, explicou a intenção do grupo em expandir a produção, inclusive com o desenvolvimento de novas plantas. “Acreditamos que o Brasil pode ser uma plataforma para toda a América do Sul”.

Planejamento e Gestão

Romeu Zema também se reuniu, nesta quinta-feira, com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, e com os servidores da pasta. Além dos resultados já alcançados com o programa Transforma Minas, que seleciona profissionais para o governo por meio de processo seletivo, também foram apresentadas durante a visita informações sobre medidas de economia implantadas pela atual gestão, como a informatização dos processos internos e corte no uso de papel e impressões.

“Temos um secretariado competente, temos que valorizar isso no setor público. Temos que ser uma máquina eficiente, produtiva, é o que precisamos fazer para atender a população mineira. Estamos aqui para resolver os problemas de quem precisa. Peço esse comprometimento de vocês”, disse, durante reunião onde também estiveram a secretária adjunta de planejamento, Luiza Barreto, subsecretários, gestores, e responsáveis pelas atividades da Seplag.