Rua Franklin de Castro fica interditada nesta quinta, no trecho entre a avenida Antônio Carlos e rua Mariano de Ávila

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que o trânsito de veículos será interditado nesta quinta-feira (30) na rua Franklin de Castro, trecho entre a avenida Antônio Carlos e rua Mariano de Ávila, para execução do serviço de concretagem no prédio da futura sede do Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema), onde funcionou o Museu Calmon Barreto. O horário previsto para a interdição é das 6h às 12h. A rua Astolfo Rodrigues, que dá acesso à Franklin de Castro, também estará interditada.

Durante o período de interdição, o Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans) orienta os condutores a buscar rotas alternativas.