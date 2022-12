Ruas e avenidas de Araxá recebem manutenção de sinalização

A Prefeitura de Araxá tem realizado a manutenção de sinalização vertical e horizontal em ruas e avenidas da cidade. A demanda é atendida de acordo com as necessidades de cada região de Araxá e o cronograma de serviços. Também são instaladas novas placas de regulamentação, advertência, indicativas e em áreas escolares. A manutenção foi iniciada em setembro passado e não há previsão de término por se tratar de um trabalho contínuo.

O serviço é feito pela Secretaria Municipal de Segurança juntamente com equipes do Serviço de Trânsito e Transporte (Settrans). Após o levantamento de pontos que necessitam de reparos e novos equipamentos de sinalização, a equipe produz o cronograma, planeja e executa o serviço de acordo com as prioridades de cada região. De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, a sinalização tem como objetivo informar a toda sociedade sobre as condições de trafegabilidade das vias, com o intuito de regulamentar e advertir condutores e pedestres.

“A Prefeitura Municipal de Araxá promove ações permanentes de manutenção e implantação de sinalização vertical e horizontal na cidade. Esse trabalho se faz necessário pelos desgastes das placas, provocados pela ação do tempo, atos de vandalismo, furto e destruição da sinalização vertical devido aos acidentes. Também realizamos o trabalho de recuperação das placas mais antigas, que são recolhidas, recuperadas e recebem novas informações para serem novamente instaladas. O objetivo é oferecer uma circulação viária com segurança e evitar acidentes, além de orientar a circulação de turistas no Município”, afirma Daniel Rosa.