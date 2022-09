Ruralão: definidos os confrontos das oitavas de final

Duelos definidos! O último fim de semana foi decisivo para a permanência das equipes na sequência do Campeonato Ruralão 2022. Os jogos da 7ª e última rodada da fase de grupos definiram os 16 classificados para as oitavas de final da competição. Foram sete jogos e 23 gols marcados, uma média de mais de três gols por partida.

Pelo grupo A, as melhores campanhas foram da Fazenda Máfia, Curva de Rio, Capela, Fazenda Campos e Amigos, respectivamente.

Já o grupo B teve como classificados Chácara Dona Adélia, que terminou a fase de grupos com a melhor campanha geral, Fazenda Estiva, TNT, Fazenda Santa Vitória e Perdizinha.

Por fim, no grupo C, os cinco melhores colocados foram Gondins, Fazenda Boca Jr, Ajesp, Santo Antônio, Sítio Três Colinas, e a equipe do Audax que fez a 6ª melhor campanha considerando todos os grupos, e ficou com a última vaga.

Confira os resultados da 7ª rodada



CHAVE A



Guarani 1 × 5 Fazenda Máfia

Amigos 0 x 3 Capela

São Pedro 1 × 4 Curva de Rio

CHAVE B



Fazenda Santa Vitória 2 × 0 Fazenda Estiva

TNT 3 × 0 Fazenda Aliança (WO)

CHAVE C

Sítio Três Colinas 1 × 1 Ajesp

Gondins 1 × 1 Audax

Santo Antônio 2 × 1 Fazenda Boca Júnior

OITAVAS DE FINAL



Os confrontos de ida das oitavas estão agendados para o dia 18 de setembro, enquanto as partidas de volta vão acontecer no dia 25. Em caso de resultados iguais, quem tiver feito a melhor campanha na fase de grupos, leva a vantagem.

CONFRONTOS



Chácara Dona Adélia (1°) x Perdizinha (16°)

Fazenda Estiva (2°) x Audax (15°)

Fazenda Máfia (3°) x Sítio Três Colinas (14°)

Curva de Rio (4°) x Santo Antônio (13°)

TNT (5°) x Ajesp (12°)

Capela (6°) x Fazenda Boca Júnior (11°)

Fazenda Santa Vitória (7°) x Gondins (10°)

Fazenda Campos (8°) x Amigos (9°)