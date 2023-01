Saiba como utilizar o aplicativo Colab Cidadão Araxá

A Prefeitura de Araxá lançou, nesta quarta-feira (25), o primeiro Programa de Inovação Tecnológica e Comunicação Pública do Município: o Colab Cidadão. A plataforma é um sistema de gestão de relacionamento com o cidadão, elaborado por uma rede social e um conjunto de softwares modernos que promovem uma gestão pública colaborativa e de atendimento as demandas e problemas do cidadão. São 14 categorias e mais de 80 opções de serviços e ferramentas disponíveis, como por exemplo, consultas públicas e serviços digitais.

Para utilizar o programa, basta acessar as lojas de aplicativos do seu celular e baixar o “COLAB”. Com apenas o número do seu CPF e e-mail, o cidadão realizará o cadastro, selecionará o Município de Araxá e já terá acesso a todos os serviços e ferramentas do aplicativo.

Capina, tapa-buraco, iluminação pública, problemas na coleta de lixo, animais abandonados, redutor de velocidade, implantação de passagem elevada, são alguns dos serviços que podem ser solicitados.

iOS: https://apps.apple.com/br/app/colab/id609666061

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=thirtyideas.colab_android

Fluxo de Atendimento ao Cidadão

A demanda é identificada e encaminhada via Aplicativo Colab (Diretamente do Cidadão) diretamente para a secretaria responsável, que imediatamente deverá planejar a execução dos pedidos junto aos gestores e técnicos responsáveis, com imagens quando necessário.

O Planejamento para Execução das Demandas deverá ser informado ao cidadão autor da demanda, que vai acompanhar pelo aplicativo o status da demanda apresentada e protocolada por ele via aplicativo Colab. A Gestão Municipal acompanhará todo o trâmite da demanda e da comunicação entre o Município e o cidadão até a conclusão do atendimento.