Santa Casa vai receber mais R$ 2,9 milhões da Prefeitura de Araxá para combate à Covid-19

A Prefeitura de Araxá repassará mais R$ 2.977.159,64 para a Santa Casa de Misericórdia para combate à Covid-19. O recurso viabiliza a manutenção de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), compra de materiais, medicamentos, dentre outros, utilizados no tratamento de casos confirmados de coronavírus.

O valor objetiva dar mais agilidade no processo de aquisição dos insumos e garantir o tratamento adequado aos pacientes que necessitam de atendimento. O repasse será realizado em três parcelas de R$ 992.586,55.

Atualmente, a Prefeitura de Araxá mantém 10 leitos de UTI para Covid-19 e outros 10 são viabilizados com parte de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). Até segunda-feira (10), o Boletim Epidemiológico apontava 100% dos leitos de terapia intensiva ocupados e 57,69% (15 unidades) dos leitos clínicos também com pacientes.

Para atendimentos de casos de urgência, a Prefeitura de Araxá ainda disponibiliza outros leitos exclusivos Covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com o prefeito Robson Magela, a Administração Municipal investirá ainda mais no combate a pandemia. “A Santa Casa de Araxá nunca recebeu tanto recurso como estamos disponibilizando na nossa gestão. Saúde é nossa prioridade, assim como a transparência com os gastos públicos. Por isso, cobramos constantemente da diretoria do hospital a prestação de contas dos convênios e justificativas para os gastos”, afirma.

“Somos e seremos sempre parceiros, principalmente neste momento tão delicado. Posso garantir que todo investimento que resulta em um melhor atendimento à população será realizado, desde que seja feito com responsabilidade”, conclui o prefeito.