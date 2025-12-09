Santa Vitória é campeão do Ruralão 2025 no Estádio Fausto Alvim

O Campeonato Ruralão 2025 chegou ao fim neste domingo (7) com a conquista do Santa Vitória, que garantiu o título da competição organizada pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Mesmo com a derrota por 1 a 0 no jogo de volta, o time confirmou a superioridade do primeiro confronto, quando venceu por 3 a 1, e ficou com o troféu da edição.

Antes do início das partidas finais, a Secretaria de Assistência Social promoveu uma mobilização em referência ao Dia do Laço Branco, iniciativa nacional que sensibiliza os homens sobre a importância do enfrentamento à violência contra a mulher. Os atletas entraram em campo exibindo o símbolo da campanha, reforçando o compromisso coletivo pela proteção das mulheres e incentivando a denúncia de qualquer forma de agressão.

O dia decisivo também contou com a disputa pelo terceiro lugar, marcada por um placar movimentado. O Estância City superou o Santo Antônio por 6 a 4 e garantiu o lugar no pódio.

Para o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), o Ruralão reforça o compromisso do município com o incentivo ao esporte e ao desenvolvimento social.

“O Ruralão envolve muito mais do que o futebol em campo. Ele mobiliza famílias, comunidades, incentiva o comércio local e valoriza o esporte amador. Agradeço aos atletas, dirigentes, equipes de apoio e às secretarias parceiras que contribuíram para o sucesso desta edição.”, destaca.

Escalação – 2º jogo da final

Ajesp

Daniel; Serginho (Davi), Alex Johne (Fernando), Romário (Caíque) e Alan Jacaré (Lindebergue); Pepê (Maicon), Kauê (Mateus), Japonês (Rilei) e Rodriguinho (Fabrício Vittar); Caveirão (expulso) e Welton Bigode.

Treinador: Felipe.

Santa Vitória

Dinei; Filhão (Luquinha), Dunguinha, Deninho e Gabriel Tiriça (Túlio); Dalmer, Kanydia, Lucas Ribite (Bruninho) e Rodriguinho (Augusto); Matheus Cajá (Victor) e Ronaldinho (Mateus Mamão).

Treinador: Binga.

Premiações do Ruralão 2025

• 1º lugar: Santa Vitória

• 2º lugar: Ajesp

• 3º lugar: Estância City

• Destaque: Caveirão (Ajesp)

• Defesa menos vazada: Ednei (Santa Vitória)

• Artilheiro: João Vítor (Fazenda Máfia)

• Equipe mais disciplinada: Santa Vitória