Saúde divulga orientações sobre visitas aos cemitérios no Dia de Finados

No Brasil, o Dia dos Finados, celebrado na próxima segunda-feira, (2/11), é um momento de visitas aos cemitérios para relembrar parentes e amigos que morreram. Neste ano de pandemia, a tradição precisa ser acompanhada por medidas sanitárias para evitar o contágio pela covid-19. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou uma nota técnica com orientações que visam conter a disseminação da doença. Conheça o documento clicando aqui.

“Como são esperadas centenas de pessoas em cemitérios, públicos e privados, dos 853 municípios do estado, a SES-MG estabeleceu orientações para auxiliar visitantes e trabalhadores que atuam no setor, com comércio de flores e coroas. É importante reforçar as medidas sanitárias e de higiene pessoal”, explica a superintendente de Vigilância Epidemiológica da SES-MG, Janaína Passos.

Quem participar de celebrações e rituais no Dia de Finados deve usar máscara, respeitar as medidas de distanciamento social, evitar aglomerações e seguir todas as precauções para evitar a transmissão do coronavírus. Além disso, é recomendado que as visitas sejam breves, sem apertos de mão e contato físico. Se possível, a população deve ainda evitar entrar em contato com objetos de decoração, como fotos, crucifixos e arranjos de flores.

Grupos de risco

Para integrantes dos grupos de risco, como crianças, idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou doença crônica, o recomendado é não participar de celebrações e visitas neste feriado. Porém, caso decidam ir a um cemitério, a orientação é que escolham um horário com menor de fluxo de pessoas, como início da manhã ou final da tarde.

“Aqueles com sinais ou sintomas de síndromes gripais, como febre, sintomas respiratórios, tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça, perda do olfato e paladar, também devem evitar as visitas”, recomenda Janaína Passos.

Orientações aos cemitérios

Como se trata de uma data de intensa movimentação, cemitérios públicos e privados devem seguir as medidas sanitárias previstas no protocolo do Plano Minas Consciente.

É preciso que os cemitérios disponibilizem dispensadores de álcool gel 70% na entrada e em pontos estratégicos. Além disso, é preciso ter lavatório com dispensador de sabonete líquido e papel toalha, lixeira com tampa e pedal. Estes locais devem higienizar constantemente pisos, áreas de circulação, sanitários, maçanetas, torneiras, corrimão, interruptores, e todas as superfícies metálicas com desinfetantes a base de cloro para piso e álcool 70%.

Para evitar aglomerações, o recomendado é que todos os espaços controlem o fluxo de entrada. É permitida a permanência de uma pessoa a cada 10 metros quadrados, para ambientes fechados, e uma pessoa a cada 4 metros quadrados, para ambientes abertos. As vagas nos estacionamentos devem ser limitadas à proporção de 50% de sua capacidade, com distanciamento entre elas.

Comércio

A nota técnica divulgada pela SES-MG também orienta sobre a comercialização de artigos como coroas e arranjos de flores, velas, fósforos. A venda destes produtos é permitida, mas é preciso seguir o protocolo sanitário do Minas Consciente. O plano estabelece distanciamento de 2 metros entre pessoas e baias de trabalho, sinalizando as áreas de circulação interna, incluindo espaços próximos a gôndolas e prateleiras.

No caso de vendas ao ar livre, deve-se evitar aglomerações, solicitar o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, manter disponível álcool gel 70% para uso próprio e para uso dos clientes. Além disso, os comerciantes devem priorizar métodos eletrônicos de pagamento, mantendo a higienização frequente das máquinas de cartão e das mãos.