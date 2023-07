Secretaria de Educação prepara estudantes e profissionais para as avaliações do Simave e Saeb

Alunos do Ensino Fundamental, professores supervisores e demais profissionais da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação estão sendo preparados para as avaliações do Simave (Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública) e do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que serão aplicadas em outubro.

A formação oferecida pelo Núcleo dos Anos Iniciais aos profissionais que atuam no 2º, 5º e 9º ano teve início em fevereiro, e a aplicação dos simulados para os alunos, baseados nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, iniciou-se em junho e foi concluído nesta quinta-feira (13).

Os resultados serão apresentados e analisados com todos os envolvidos das escolas participantes, com o objetivo de elevar a qualidade do ensino e aumentar a nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na Rede Municipal.

O Simave é uma avaliação que oferece indicadores de qualidade da educação oferecida em Minas Gerais e é dividido em dois programas – o Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) e o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb).

Já o Saeb é uma avaliação em larga escala que oferece subsídios para a elaboração, monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais, permitindo que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país.

Segundo a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, esta ação é de fundamental importância para as escolas da cidade. “É extremamente necessário que nossos alunos tenham contato com este tipo de avaliação, que difere das provas formativas. Por meio dos simulados, temos um diagnóstico da educação que estamos oferecendo no nosso município, e continuar trabalhando para que o desenvolvimento dos alunos seja alcançado com sucesso”, destaca.