Secretaria de Esportes abre inscrições para a Copa Kids; competição é voltada para crianças e adolescentes de 8 a 15 anos

Para estimular a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer, a Secretaria Municipal de Esportes está com inscrições abertas para a Copa Kids de Araxá. O evento, destinado a crianças e adolescentes de 8 a 15 anos, será realizado na Praça da Juventude, com início previsto para este mês de novembro. Podem participar da competição equipes de clubes, associações, instituições de ensino e entidades afins sediadas em Araxá.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de novembro, na sede Secretaria Municipal de Esportes, localizada na Av. Rosália Isaura de Araújo, 275 – Centro Administrativo, mediante a apresentação da ficha da equipe preenchida e assinada pelo responsável. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. Contatos: (34) 3664-7836 ou 3669-8055.

As modalidades esportivas são futebol society, futsal, handebol e voleibol, gêneros masculino e feminino. De acordo com o assessor de Esportes Especializados, Danilo Borges, o sistema de disputa e início das competições serão definidos mediante ao número de inscrições e após a realização do congresso técnico, programado para o dia 8 de novembro.

“Estamos muito felizes com a realização de mais uma competição, nós acreditamos no poder do esporte para transformar a vida das pessoas. Competições esportivas podem servir como uma forma prática de aplicar e ensinar valores, contribuindo para a formação de indivíduos mais saudáveis, responsáveis e capazes de respeitar as individualidades e a coletividade”, reforça Danilo.

O formulário para a inscrição da equipe está disponível no link ( https://drive.google.com/file/d/1e7e9ocwRwA5I2FbsmEgbmK2yDAivLshc/view?usp=sharing ).