Secretaria de Esportes adquire trator cortador de grama de última geração para manutenção dos campos de futebol de Araxá

Para garantir mais qualidade na manutenção do gramado do Estádio Municipal Fausto Alvim e dos campos de futebol amador de Araxá, a Secretaria Municipal de Esportes adquiriu um novo trator cortador de grama que vai auxiliar na conservação desses espaços.

O novo maquinário teve o investimento de R$ 39.500, pode chegar a 13 km/h de velocidade e é indicado para uso em áreas acima de 40m². Sua mecânica possui giro zero, que garante um corte uniforme em 360º sem a necessidade da realização do rastelo.

A indicação para a aquisição do equipamento foi feita pelo vereador Evaldo do Ferrocarril. “Quando começa o período chuvoso, as equipes de futebol em Araxá têm muita dificuldade com a questão da poda da grama. Então, a indicação foi para atender essa necessidade. É um equipamento potente, que tenho certeza que vai agregar muito, trazendo tranquilidade para os atletas e para quem faz o uso do campo”, destaca.

O assessor de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, destaca que a manutenção preventiva e corretiva dos campos vai privilegiar o espetáculo do futebol. “Teremos mais condições de realizar partidas com mais qualidade, sem buracos ou imperfeições. Além de cuidar da segurança dos próprios atletas, evitando possíveis lesões”, afirma.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), reitera que os campos do futebol profissional e amador estão bem servidos. “Esse equipamento vai ser muito útil e teremos um funcionário responsável que realizará todas as podas, quando necessárias”, explica.