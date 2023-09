Secretaria de Esportes está com inscrições abertas para a 2ª etapa do Festival Paralímpico Brasileiro; evento acontece no sábado (23)

Mais esporte e inclusão! Araxá vai sediar mais uma vez o Festival Paralímpico Brasileiro, destinado a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. O evento acontece no dia 23 de setembro, na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, com organização da Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Assessoria de Esportes Especializados.

O festival é promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e acontece em 70 cidades-sedes do país para celebrar o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Esta é a 2ª etapa do evento em 2023. A primeira foi realizada em maio, com 180 participantes.

O objetivo é proporcionar aos participantes a inclusão, a vivência, a experiência e socialização de crianças com ou sem deficiência por meio dos esportes paralímpicos, através de quatro modalidades: atletismo, bocha, parabadminton e voleibol sentado.

Segundo o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), é uma grande alegria promover mais uma fase de um festival tão relevante no país e, principalmente, promover o esporte e o convívio social entre o público infantojuvenil.

“Levar a tantas crianças e adolescentes à prática esportiva e ao conhecimento de novas modalidades não tem preço. Este é o intuito da Administração Municipal, levar o lazer para dezenas de famílias da cidade”, ressalta.

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Especializados, na Praça da Juventude – avenida Antônio Afonso do Vale, s/n, bairro Urciano Lemos. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Público: Crianças e adolescentes de 7 a 17 anos com ou sem deficiência, praticantes ou não de esportes paralímpicos. A inscrição deverá ser feita por um responsável (adulto) pela criança / adolescente. São necessários documentos pessoais do menor e do responsável.

3º Festival Paralímpico Brasileiro/ 2ª etapa

– Modalidades: atletismo, bocha, parabadminton e voleibol sentado;

– Público alvo: crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

– Data do evento: 23 de setembro de 2023;

– Local: Praça da Juventude – av. Antônio Afonso Vale, s/n, Urciano Lemos;

– Horário: 8h às 11h30;

– Mais informações: (34) 99270-6232.