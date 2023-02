Secretaria de Esportes promove o 1º Torneio de Futebol Society do CSU

Com 12 equipes participantes e cerca de 140 atletas inscritos, a Secretaria Municipal de Esportes está realizando o 1º Torneio de Futebol Society do CSU, no campo do Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo (antigo CSU).

A competição acontece no período noturno às segundas, e à tarde aos sábados, com as equipes Ajesp, Boleiros, CDG City, Alvorada, Os Feras, PJA F.C, Santa Maria, Juventude Araxá, Resenha F.C, Boa Vista Futebol Clube, Unidos do BV, Black Fut F.C.

A primeira fase da competição (fase de grupos) é dividida em três chaves, com quatro equipes cada. Os times se enfrentam entre si (uma única vez) dentro de seus respectivos grupos. Os dois melhores colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados (geral) se classificam para a próxima fase.

As fases eliminatórias (quartas, semifinal e final) serão disputadas em formato de mata-mata, em jogo único. Caso haja empate na final da competição, o vencedor será definido nos pênaltis.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), a competição proporciona aos amantes do esporte um momento de lazer, companheirismo e descontração. “Mais um evento esportivo em nossa cidade, agora na Região Oeste. Isso é o fomento do esporte no Município e a gestão está sempre apoiando as modalidades esportivas para a população”, destaca.