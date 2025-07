Secretaria de Esportes realiza a primeira edição da “Manhã Esportiva” no CSU

A Secretaria de Esportes realizou, no último sábado (26), a primeira edição do projeto “Manhã Esportiva”, no Centro Esportivo Pedro Bispo (CSU). A iniciativa contou com a participação de escolinhas de futebol da cidade e reuniu crianças, adolescentes e familiares em uma manhã de integração e cidadania.

O objetivo do evento foi fortalecer os projetos esportivos locais e promover o desenvolvimento social e cidadão de jovens atletas, por meio da prática esportiva. A programação incluiu jogos amistosos nas categorias Sub-11 (nascidos em 2014, 2015 e 2016) e Sub-12 (nascidos em 2012 e 2013), além da participação de atletas da Sub-13.

Participaram da atividade quatro escolinhas: CSU, Praça da Juventude, Tupi e Escolinha do Dirley. O evento movimentou o Bairro Alvorada e atraiu pais, familiares e moradores, que compareceram em peso para prestigiar as partidas e incentivar os jovens ao longo de toda a manhã.

A realização contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que esteve presente com ambulância e equipe de enfermagem, oferecendo suporte e garantindo a segurança dos participantes durante todo o evento.

Ao final da programação, foi servido um lanche coletivo, proporcionando um momento de confraternização entre os atletas, equipes técnicas e o público presente.

Para o secretário de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), a ação representa um marco para o esporte em Araxá.

“O evento tem grande alcance social, promovendo a integração entre crianças e adolescentes, fortalecendo o vínculo entre as escolinhas de futebol e movimentando toda a comunidade. A ideia é expandir a Manhã Esportiva para outros espaços esportivos da cidade neste segundo semestre de 2025”, diz.