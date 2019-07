A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) informa o calendário do mês de agosto para o pagamento dos salários do funcionalismo público do Executivo Estadual:

1ª parcela: 13/8;

2ª parcela: 27/8.

Os critérios adotados serão os mesmos dos meses anteriores:

Na primeira parcela, serão depositados até R$ 3.000 para os servidores da Segurança Pública e da Saúde. Para os demais servidores, serão depositados até R$ 2.000;

Na segunda parcela, serão depositados os valores restantes para todos os servidores.