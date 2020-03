Secretaria de Planejamento e Gestão anuncia escala de pagamento para março

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) anunciou, nesta terça (3), a escala de pagamento dos servidores estaduais para o mês de março de 2020.

A 1ª parcela será no dia 11/3, com depósito de até R$ 3.000 para os servidores da Saúde e até R$ 2.000 para os demais servidores.

A 2ª parcela, com os valores restantes, será no dia 20/3.

Os servidores da Segurança Pública receberão o pagamento integral no dia 11/3.

O processamento da folha de pagamento será realizado no dia 10/3, com a disponibilização dos salários a partir da primeira hora do dia 11.