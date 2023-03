Secretaria de Saúde apresenta prestação de contas na Câmara Municipal

A Câmara Municipal recebeu Audiência Pública para apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. A sessão aconteceu na tarde desta quarta-feira (22) e apresentou as informações referentes ao último quadrimestre de 2022.

O presidente da Casa da Cidadania, vereador Bosco Júnior, abriu a audiência ressaltando o trabalho dos servidores da pasta e destacando as melhorias trazidas pela inauguração do ambulatório de emergências 24 h da Uninorte e Unileste.

A Secretária Municipal, Cristiane Pereira, falou sobre os principais acontecimentos na área da saúde durante o período, dentre eles destacam-se: Testes para Covid e atendimentos de casos de síndromes gripais que passaram a ser feitos em todas as UBSs e ESFs, o pagamento do novo piso para profissionais de enfermagem, superação da meta de cobertura vacinal contra a poliomielite, evolução nas tratativas para construção do hospital municipal e a confirmação da implantação do Samu em Araxá.

A assessora de finanças da secretaria, Talita Cristina Ferreira, chamou atenção para a melhoria na remuneração dos médicos, que atraiu mais profissionais para a cidade e trouxe melhorias significativas para a área da saúde. “No passado era difícil encontrar médicos interessados em trabalhar no plantão, com a melhoria dos valores, os plantões passaram a ser disputados pelos profissionais”, relatou a assessora.

Os presentes puderam conhecer mais sobre o trabalho de cada um dos setores que compõe a secretaria, através da apresentação dos responsáveis pelas áreas.

Os vereadores participaram com perguntas relacionadas ao andamento da construção do hospital municipal; implantação de ambulatórios no Distrito Industrial, Boca da Mata e Itaipu; contratação de psicólogos; melhorias no atendimento; credenciamento de médicos especialistas; valores das diárias para os pacientes do TFD (Tratamento Fora de Domicílio) e outros assuntos.

Cristiane finalizou destacando os objetivos da prestação de contas: “A apresentação do quadrimestre não busca trazer um panorama de perfeição e sim de evolução, trazendo os dados do período a gente reforça o compromisso de evoluir sempre”.