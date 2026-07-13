Secretaria de Saúde realiza ações em horário estendido voltadas à saúde do homem nesta quarta (15)

A Secretaria Municipal de Saúde realiza uma programação especial em alusão ao Dia Nacional do Homem na próxima quarta-feira (15). Ao todo, 11 unidades de saúde de Araxá terão atendimento em horário estendido, até as 19h, com ações voltadas à prevenção de doenças e aos cuidados com a saúde física e mental da população masculina. Participam da iniciativa a Uninordeste, ESF Jardim das Oliveiras, ESF Abolição, ESF Santa Luzia, Unioeste, Unisse, Unisul, ESF João Ribeiro, ESF Leblon, ESF Ana Pinto e ESF Max Neumann.

Durante o horário estendido, serão oferecidos acolhimento, consultas médicas e de enfermagem, aferição da pressão arterial, teste de glicemia e orientações sobre hábitos de vida saudáveis. As equipes também poderão realizar testes rápidos para HIV e sífilis e solicitar exames complementares, conforme a avaliação clínica de cada paciente. A programação inclui ainda atividades educativas em salas de espera sobre a prevenção das principais doenças que acometem a população masculina.

Segundo Luiz Fernando Castro, referência técnica em Saúde do Homem, a proposta é aproveitar a data para ampliar a conscientização sobre a importância do cuidado preventivo e facilitar o acesso dos homens aos serviços de saúde.

“O Dia Nacional do Homem é uma oportunidade para reforçarmos que o cuidado com a saúde deve acontecer durante todo o ano. Muitos homens ainda procuram atendimento apenas quando apresentam algum problema. Com o horário estendido, queremos facilitar esse acesso, incentivar a prevenção e mostrar que buscar acompanhamento também é uma forma de cuidar de si”, destaca.



Serviço

Programação Especial Dia do Homem

Data: quarta-feira, 15 de julho

Horário: atendimento estendido até as 19h

Unidades participantes: Uninordeste, Unioeste, Unisse, Unisul, ESF Jardim das Oliveiras, ESF Abolição, ESF Santa Luzia, ESF João Ribeiro, ESF Leblon, ESF Ana Pinto e ESF Max Neumann.

Público: população masculina

Link: https://tinyurl.com/34bcnkzf