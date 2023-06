Secretaria de Saúde recebe veículos para atendimento à Atenção Primária, Vigilâncias e Caps Maria Pirola

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu seis veículos para atendimento aos setores da Atenção Primária, Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica e Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Maria Pirola.

A nova frota foi apresentada nesta quinta-feira (22), no pátio da Unisul, e foi adquirida pela Prefeitura de Araxá por meio de emendas estaduais e federais, duas delas do deputado estadual Bosco e uma do ex-deputado Dalmo Ribeiro, por meio de indicação do vereador Wellington Martins.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, a parceria objetiva a Gestão Municipal equipar e modernizar os serviços de atendimento de Saúde do Município. “É uma parceria fundamental para que possamos oferecer um serviço de qualidade para toda a população araxaense”, afirma.

O prefeito Robson Magela destaca que os novos veículos vão dar mais alcance aos serviços prestados à população. “É a Saúde da cidade mais uma vez avançando na qualidade do atendimento. Esses automóveis vieram para somar, principalmente para as atividades da Saúde Mental, da Atenção Básica e das Vigilâncias”, ressalta.