Secretaria de Segurança intensifica as ações de educação no trânsito

Com o tema “Vulnerabilidade e Fragilidade no Trânsito”, a Semana Municipal de Trânsito foi encerrada no dia 1º com palestra para atiradores no Tiro de Guerra de Araxá. Foram oito dias de ações intensas com blitze de conscientização, simulação de acidente de trânsito, teatro e passeio ciclístico.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública desenvolveu um material específico para a conscientização de toda a população, intensificando as ações durante o período. Foram distribuídos materiais informativos, bloco de anotações, “lixo car” e canetas para os motoristas abordados nas blitze no perímetro urbano, na Estância Hidromineral do Barreiro e na rodovia MG-428.

Nas ações educativas, alunos de escolas públicas fizeram aulas de educação trânsito e participaram de um concurso de frases e desenhos alusivos ao tema. A ação premiou os vencedores com bicicletas e jogos pedagógicos.

O secretário Daniel Rosa destaca a participação de parceiros como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra nas atividades. “A Semana do Trânsito faz parte do calendário de ações do Município, foi um período extremamente positivo. Estamos com outras atividades previstas para trabalharmos a educação no trânsito de forma ampla e constante”, destaca.