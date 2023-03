Secretaria de Segurança Pública vistoria ônibus que fazem o transporte coletivo de passageiros em Araxá

Os 48 ônibus que fazem o transporte público coletivo de passageiros em Araxá começaram a ser vistoriados nesta terça-feira (7). As verificações acontecem até quinta (9) pela Secretaria Municipal de Segurança Pública no pátio da Vera Cruz Transportes, empresa concessionária do serviço.

Estão sendo verificadas as condições mecânicas, elétricas, de higienização e conservação dos ônibus, assim como tacógrafo, extintor de incêndio, janela com abertura de segurança, o estado dos pneus, para-brisas, faróis, setas, elevador de acessibilidade e buzinas.

Os fiscais testam ainda o acionamento das portas automáticas e campainha, o piso antiderrapante nos degraus, as condições dos bancos, barras e pegadores. Além da parte técnica, também é conferida a presença de informes no interior dos ônibus como, por exemplo, adesivos indicando a existência de assentos preferenciais e quantidade de passageiros, avisos de “proibido fumar” e “proibido falar com o motorista”. Os assentos prioritários para idosos e gestantes também devem estar identificados.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, tudo é documentado e se for verificada alguma irregularidade o ônibus fica retido na garagem até a empresa fazer os reparos. Ele diz que, em seguida, a equipe retorna para verificar se as correções foram feitas para que o veículo possa ser liberado receber o selo de inspeção.

“O transporte público coletivo urbano é um serviço essencial para que as pessoas possam se locomover. É um trabalho anual e contínuo, pois sempre que a população demandar a secretaria estará em campo para fazer blitze pontuais e avaliar o serviço prestado”, diz o secretário.

O supervisor de manutenção da Vera Cruz, Antônio Carlos da Silva, acrescenta que a vistoria representa segurança tanto para a empresa quanto para o passageiro. “Fazemos manutenção preventiva, corretiva e checagem, mas, como os ônibus circulam 18 horas por dia em três turnos, o desgaste ocorre e nos esforçamos para ter o mínimo de problema. A direção da empresa está programando a renovação da frota e a partir deste ano, teremos oito veículos novos por ano, nos próximos cinco anos, o que vai melhorar a qualidade do serviço prestado”, diz.

Os usuários do transporte público coletivo urbano também podem auxiliar na verificação da qualidade do serviço e dos ônibus disponibilizados para atender as linhas e itinerários. Sugestões e reclamações podem ser feitas pelo telefone (34) 3669-8081.