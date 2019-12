Secretária Diane participa de audiência sobre Regulação em BH

As dificuldades com a Regulação enfrentadas pelos municípios da microrregião de Araxá foi tema de uma audiência pública com o secretário Estadual de Saúde, Dr. Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva e subsecretario de Regulacão Estadual, Nicodemus de Arimatheia e Silva Júnior, nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

A secretária de Saúde de Araxá, Diane Dutra, acompanhada dos secretários da Microrregião, Elias Borges Rodrigues (Campos Altos), Tânia Aparecida Quintino Ferreira (Ibiá) e Regiane Aparecida da Silva (Pratinha), foram solicitar uma posição do Governo Estadual quanto a Regulacão de 26 municípios. Na pauta a situação da Macro Triângulo Sul e dos hospitais Regional e de Araxá. Diane destacou que também apresentaram a situação crítica pela qual as Secretarias de Saúde estão passando sempre que precisam transferir pacientes para Uberaba.

“O encontro foi muito importante, esclarecedor e transparente. Os municípios estão sem Regulacão e precisamos resolver essa situação o mais urgente possível”, ressaltou Diane.