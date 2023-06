Secretaria Municipal de Esportes apoia 1ª Copa Araxá de Xadrez; evento acontece neste sábado

A Prefeitura de Araxá é parceira da 1ª Copa Araxá de Xadrez, que acontece neste sábado (17). O evento é desenvolvido pela Academia Araxaense de Xadrez e conta com apoio financeiro e logístico da Secretaria Municipal de Esportes, por meio de indicação do vereador Raphael Rios, e apoio do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) – Campus Araxá.

O evento acontece neste sábado (17), na Chantilly Sorveteria – avenida Getúlio Vargas, nº 62, Centro. As inscrições podem ser realizadas nos comentários da divulgação do evento no Instagram da Academia Araxaense de Xadrez (@academia_araxaense_de_xadrez). O valor da inscrição é R$10,00 e o pagamento é realizado na hora do evento. As vagas são limitadas para, no máximo, 22 jogadores.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), reafirma a importância do apoio ao esporte em Araxá. “Nossa cidade tem atletas capacitados e o crescimento do Xadrez vem acontecendo de forma positiva. Essa parceria incentiva todas modalidades relativas ao esporte araxaense”, conclui.