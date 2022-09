Secretaria Municipal de Esportes realiza inscrições para o Campeonato Feminino de Futebol Society de 12 a 16 setembro

A Secretaria Municipal de Esportes inicia, na segunda-feira (12), as inscrições para o Campeonato Feminino de Futebol Society (Fut7) que será realizado neste segundo semestre de 2022. As equipes interessadas têm até a próxima sexta-feira (16) para procurar a Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), na avenida Imbiara, n° 620 e fazer a inscrição.

O início dos jogos e as tratativas para o regulamento da competição serão definidas em reunião com as equipes inscritas. Para mais informações, o contato da Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural é o (34) 3691-2031 e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h.