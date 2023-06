Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre o aumento de casos de doenças sexualmente transmissíveis

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), alerta a população sobre o aumento no número de casos de doenças sexualmente transmissíveis em Araxá. O alerta é principalmente quanto à sífilis e a Aids. Somente em 2023, já foram registrados 219 casos de sífilis e 18 de Aids.

A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada ou para a criança durante a gestação ou parto. A doença é causada pela bactéria Treponema pallidum e, se não tratada a longo prazo, pode atingir órgãos vitais e levar a sequelas irreversíveis.

A Aids é causada pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV). O vírus causador é transmitido por via sexual, por meio de contato com sangue contaminado, e também pode ser transmitido da mãe para o filho na gestação, parto ou durante a amamentação. Se não tratado, o HIV é quase universalmente fatal, porque ele eventualmente destrói o sistema imunológico.

De acordo com a coordenadora do CTA, Roberta Duarte da Silva, é muito importante a conscientização da população sobre o uso do preservativo. “As doenças transmitidas pelo sexo sem proteção são graves e, por isso, a prevenção é muito importante. O preservativo tem que ser usado sempre, pois é o único método contraceptivo de dupla proteção, uma vez que evita as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e ao mesmo tempo a gravidez”, explica.

“Para chamar a atenção sobre a importância da prevenção, o CTA realiza durante todo o ano várias atividades como a divulgação de materiais informativos, orientação à população, distribuição de preservativos, coleta de testes rápidos, capacitações, simpósios e palestras nas escolas e Unidades de Saúde do município”, conclui.

Os testes são realizados gratuitamente no CTA, que fica na rua Calimério Guimarães (anexo ao Laboratório Municipal), nº 850, Centro. Os testes são realizados às segundas, quartas e quintas-feiras, das 7h às 8h.