Secretaria Municipal de Saúde apresenta Prestação de Contas em Audiência Pública

A Câmara Municipal de Araxá realizou, nesta quarta-feira (27), Audiência Pública para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, com a apresentação do relatório do 2º quadrimestre do ano de 2021. A Reunião contou com ampla participação dos vereadores, da secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães e de servidores da Administração Municipal.

Araxá conta com quatro unidades mista de saúde: Uninorte, Unisul, Unileste e Unisa, que são as unidades para realização de atendimentos à população, de forma programada ou por demanda espontânea, nas especialidades básicas; clínica médica, consulta e procedimentos de enfermagem, odontologia, ginecologia e pediatria e psiquiatria. Dados relacionados às despesas, atendimentos, exames e contratações foram apresentados pela secretária Lorena Pinho.

De acordo com ela, para as escolas públicas retornarem suas atividades, o Setor de Vigilância Epidemiológica iniciou uma ação educativa em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de evitar casos de Covid-19 no ambiente escolar. Foram realizadas reuniões semanais com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, e gestores das escolas estaduais, municipais e particulares do município. Entre as ações, estão esclarecimento de dúvidas sobre o protocolo sanitário do retorno às aulas.

Ao fim da sessão, os parlamentares apresentaram sugestões e fizeram questionamentos relacionados à Santa Casa de Misericórdia, Unidades de Saúde, informações sobre a pandemia, entre outros.

Para o próximo mês, está prevista uma Audiência de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.

A sessão segue disposição da Lei Complementar 141/2012, que trata dos valores a serem aplicados em serviços públicos de saúde: “O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período; auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria”.