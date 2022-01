Secretaria Municipal de Saúde define testagem rápida em Araxá após consulta médica

Com o grande aumento da demanda dos últimos dias e a falta de testes no mercado, a Prefeitura de Araxá vai priorizar a testagem rápida de Covid-19 exclusivamente após o paciente ser avaliado pela equipe médica da Unisul.

Os pacientes devem procurar a Unisul somente com três dias completos de sintomas, de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados e domingos, das 7h às 19h.

Somente casos de urgência e emergência estão sendo atendidos na Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA 24h).

Dados e estudos sobre a Ômicron revelam que a velocidade sem precedentes com que a nova variante é transmitida continua sendo um desafio para o sistema de saúde. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Lorena Magalhães, a grande dificuldade para aquisição de testes e a falta de uma precisão por parte do Estado e do Governo Federal em encaminhar novos lotes de testes, levou o município a reordenar a testagem.

“Por isso, toda testagem será realizada após avaliação médica realizada na Unisul. Sintomas como febre, dor de cabeça, mal-estar e coriza, por exemplo, são comuns na Ômicron, mas também em resfriados e gripes. A diferença é que em casos de Covid-19, esses sintomas aparecem com mais frequência ou maior intensidade”, explica Lorena.

Segundo ela, é recomendado que pessoas com sintomas leves comuns entre as três doenças e que não possuem outras doenças prévias devem ficar de repouso até os sintomas pararem por 24 horas e atentas à evolução do quadro de saúde. “Se os sintomas persistirem por mais de três dias completos, a pessoa deve procurar a Unisul para a consulta médica”, diz a secretária de saúde.

Dentre os sintomas mais comuns da Ômicron estão: Dor de cabeça; Coriza; Fadiga; Espirros; Dor de garganta; Tosse; Voz rouca; Calafrios; Febre; Tontura; Confusão mental; Olfato alterado; Dor nos olhos; Dores musculares incomuns; Perda de apetite; Perda de cheiro; Dor no peito; Glândulas inchadas; Desânimo.