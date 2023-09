Segunda rodada do Ruralão é marcada pelo equilíbrio

A segunda rodada do 30º Campeonato Ruralão foi equilibrada. Das nove partidas, duas ficaram empatadas e quatro foram vencidas com a diferença mínima nos placares. Nos demais jogos, dois terminaram com a diferença de dois gols, além de uma goleada por 4 a 0.

No grupo A, a equipe do Santo Antônio lidera a chave, com 100% de aproveitamento. São duas vitórias, nas primeiras rodadas da competição, somando seis pontos ganhos. O líder do grupo é seguido pelas equipes Chácara Dona Adélia e Audax, que estão na segunda e terceira posição, respectivamente, com quatro pontos ganhos.

Já no grupo B, Capela e Curva de Rio são os líderes da chave, com 100% de aproveitamento. São duas vitórias e seis pontos conquistados. Na terceira e quarta colocação do grupo, aparecem as equipes Novo Horizonte e Pântano, respectivamente, com três pontos ganhos.

E no grupo C, Gondins e Fazenda Máfia lideram o chaveamento. Com uma vitória e um empate, as equipes têm quatro pontos ganhos e são seguidas por Fazenda Santa Vitória, Ajesp e Amigos, que possuem dois pontos ganhos.

Resultados 2ª rodada



Grupo A

Fazenda Boca Júnior 1×2 Audax

Chácara Dona Adélia 4×0 Fazenda Aliança

São Pedro 0x1 Santo Antônio

Grupo B

Pântano 1×0 Planeta

Novo Horizonte 0x2 Curva de Rio

Sítio Três Colinas 1×2 Capela

Grupo C

Vale 0x2 Fazenda Máfia

Santa Vitória 2×2 Ajesp

Amigos 1×1 Gondins

Sobre a competição



Esta edição conta com 18 equipes que foram divididas em três chaves. Após o fim da 1ª rodada, as equipes Fazenda São Pedro, Capela e Gondins lideram os grupos A, B e C, respectivamente.

De acordo com o regulamento da competição, cada grupo conta com seis equipes, que se enfrentam em turno único. Os cinco melhores times de cada grupo e a sexta melhor colocada entre as três chaves se classificam para a próxima fase.