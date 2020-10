Segundo dia do IX Fliaraxá discute literatura, identidade e pertencimento

A manhã desta quinta-feira, 29 de outubro, segundo dia de Fliaraxá, foi marcada pela abertura da programação infantojuvenil, ancorada pela mediação do curador Leo Cunha e do escritor Tino Freitas, únicos autores que estão em Araxá, junto com Afonso Borges. Brincadeiras linguísticas, música, contação de histórias e bate-papo com as autoras Alessandra Roscoe e Paula Pimenta. Já na programação local, destaque para a mesa sobre Calmon Barreto, patrono local dessa edição do festival; além de uma conversa com os poetas Vilma Cunha Duarte e João Victor Idaló.

Na programação nacional/internacional discussões importantes para o período de pandemia, sobre a valorização da língua, literatura e história portuguesa, sentimento de identidade e pertencimento, além dos gêneros conto e crônica. Sobre a mesa “Literatura, identidade, pertencimento” com Olinda Beja, Elisa Lucinda e Abdulai Sila e moderação de Tom Farias, Abdulai Sila diz “lugar do africano, apesar de tudo que aconteceu, é reconhecer, é aceitar, é redescobrir, é assumir que nós somos o berço da humanidade”. E Elisa Lucinda lembra: “as nossas artes jamais vão se livrar e eu acho que é bom que elas tenham esse combate, de ser um testemunho da nossa trajetória, desse corpo negro, que atravessa o tempo com todo o racismo que nos é dedicado”.

O IX Fliaraxá segue até o próximo domingo. Segue a programação dessa sexta-feira, 30 de outubro.

Programação sexta-feira (30/10)

INFANTOJUVENIL

08:00 – Abertura

Leo Cunha (curador) + Tino Freitas



08:30

Vídeos inéditos com autores de literatura infantil (4)



09:00

Daniel Munduruku



10:00

Vídeos inéditos com autores de literatura infantil (5)



10:30

Rosana Rios



11:30

Vídeos inéditos com autores de literatura infantil (6)

ARAXÁ

12:30 – Literatura + 60

Marinez Gotelip, Presidente Instituto Apreender + Dra. Michelle Clos, doutora em Gerontologia (RS)

MODERAÇÃO: Luiz Humberto França

14:00 – Literatura na Adolescência

Esther Ferreira + Leticia Braga (RJ)

MODERAÇÃO: Rafael Nolli

NACIONAL/INTERNACIONAL

16:00 – Que gênero é: poesia

João Luís Barreto Guimarães + Adriana Lisboa + Mbate Pedro

MODERAÇÃO: Afonso Borges



17:00 – Escrever em língua portuguesa

Milton Hatoum + Teolinda Gersão + Ronaldo Correia de Brito

MODERAÇÃO: Afonso Borges



18:00 – Ficção Hoje

Noemi Jaffe + José Luís Peixoto + Joca Terron

MODERAÇÃO: Afonso Borges



19:00 – Filosofia e Literatura

Onésimo Teotónio de Almeida + Sérgio Abranches

MODERAÇÃO: Afonso Borges



20:00 – “Cultura, crença e preconceito” – Djamila Ribeiro + Xico Sá

MODERAÇÃO: Afonso Borges

IX Fliaraxá – Festival Literário de Araxá – 28 de outubro a 1º de novembro de 2020

Transmissão virtual 24 horas pelos canais:

www.youtube.com/fliaraxá eFacebook e pelo site

www.fliaraxa.com.br