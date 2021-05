Semana D de vacinação contra gripe encerra nesta sexta

Araxá encerra nesta sexta-feira (28) a Semana D de vacinação contra a gripe para idosos com mais de 60 anos e professores. A Secretaria Municipal de Saúde realiza desde o último dia 24 a mobilização da segunda etapa da campanha de influenza. A ação é extremamente importante para a proteção dos grupos mais vulneráveis às complicações e óbitos decorrentes da doença.

– Unicentro – 8h às 19h;

– Unioeste – 8h às 17h;

– Unisse (exclusiva para idosos) – 8h às 17h;

– ESF Pão de Açúcar – 8h às 17h;

– ESF Max Neumann – 12h às 17h.

Para vacinar é necessário a apresentação dos documentos pessoais e, se tiver, do cartão do SUS. Professores também devem levar o último holerite para comprovar o exercício da profissão.

O público das primeiras fases da vacinação contra a gripe também deve ficar atento caso tenha testado positivo, esteja com suspeita de Covid ou sintoma de outras infecções.

Nesses casos, a vacinação deve ser adiada. Se a pessoa estiver completamente recuperada e tiver passado no mínimo quatro semanas do início dos sintomas ou da confirmação do diagnóstico, poderá receber o imunizante.

Grávidas, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e profissionais de saúde que não vacinaram na primeira etapa da campanha também devem se imunizar. No caso de gestantes, é necessário apresentar documento comprobatório como cartão pré-natal ou exame que comprove a gestação. As puérperas (até 45 dias após o parto) devem ter em mãos certidão de nascimento da criança ou documento do hospital onde ocorreu o parto. Já os profissionais de saúde, devem apresentar a carteira do conselho de classe ou outro comprovante.

Encerramento segunda etapa

A segunda etapa da vacinação contra a gripe vai até o dia 8 de junho. O cronograma permanece nas mesmas unidades da Semana D – Unicentro, Unioeste, Unisse (exclusiva para idosos) e ESF Pão de Açúcar, das 8h às 17h, além da ESF Max Neumann, das 12h às 17h.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.