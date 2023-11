Semana da Consciência Negra contempla centenas de pessoas em Araxá

A Semana da Consciência Negra, promovida pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), entre os dias 20 e 25 de novembro, contou com uma programação diversificada que levou ao público ações como oficinas, palestras, debates, sarau e entrega de homenagens, show musical e ações educativas.

Entre os temas abordados estiveram: marcos da resistência, afroempreendedorismo, beleza negra, costumes afro e histórias de pessoas importantes do movimento.

Durante as atividades, 206 pessoas passaram pelo Centro de Referência da Cultura Negra e centenas foram contempladas no projeto Prefeitura no Bairro e na Escola Estadual Rotary, espaços onde também aconteceram as ações.