Semana Nacional do Livro e da Biblioteca será comemorada com diversas atividades

A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca vai ser comemorada pela Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, na Biblioteca Pública Municipal Viriato Correa e suas sucursais de 21 a 26 de outubro. Uma programação especial foi elaborada com o objetivo de incentivar a leitura, estimular a construção do conhecimento, difundir o livro e divulgar a biblioteca como instrumento de democratização de informação. A diretora da Biblioteca, Maria Amália Dumont de Oliveira, ressalta que pretendem mostrar que a biblioteca está no coração da cidade e vale a pena explorar o seu acervo, fortalecer as parcerias, valorizar a acessibilidade garantindo sua visibilidade e a importância dada pela Prefeitura à educação e à cultura em Araxá.

Maria Amália destaca que numa biblioteca não se lê apenas livros, mas imagens, músicas, danças e pessoas, lê-se a cidade, lê-se o mundo. Nem todos os cidadãos araxaenses têm conhecimento da riqueza que está ao seu alcance por isso faz-se necessário divulgar e democratizar o acesso à biblioteca. “O livro tem que deixar de ser visto como um objeto para poucos e fazer parte do cotidiano das pessoas tornando-se para todos. A programação foi feita para atingir todos os públicos, de todas as idades, desde os menores das primeiras séries que vão participar do concurso ‘Se eu fosse um livro…’ até os mais velhos que vão fazer um tour pelos pontos culturais da nossa cidade”, ressaltou.

Informa que idealizaram uma programação bem diversificada. Estão abertas as inscrições para o concurso de frases e as crianças do 1º ao 5º ano das escolas públicas e particulares já podem se inscrever. A premiação será um kit de livros. Durante a Semana será promovida em frente à biblioteca uma feira de troca de livros, cada pessoa pode levar um livro de literatura ou gibi em bom estado de conservação. Haverá Roda de ciências, com a discussão de várias fontes de informação para a iniciação científica e tem como público alvo os alunos que estão terminando o ensino médio e pretendem se ingressar na faculdade. As pessoas poderão participar da campanha de preservação de livros, de sarau com a presença de escritores araxaenses e de um programa de informação ao cidadão com orientações sobre prevenção ao câncer e doenças da mulher com encaminhamentos. Terá também uma exposição itinerante sobre a escritora mineira Adélia Prado. Na Sucursal Norte vão trabalhar o tema “É lendo que se aprende” com a participação do escritor araxaense Rafael Nolli. Na Sucursal Oeste a atração será o cordel com a participação do artista Diogo Meira.

Confira a programação: