Sempre Um Papo encerra atividades de 2018 em Araxá com Marco Lucchesi, presidente da ABL

O Sempre Um Papo e a CBMM encerram as atividades 2018 do Sempre Um Papo, em Araxá, com o escritor Marco Lucchesi, presidente da ABL- Academia Brasileira de Letras, que falará sobre o tema “Sobre Machado de Assis, às vésperas dos 180 anos”, com lançamento e autógrafos em seus livros “O Bibliotecário do Imperador”, “O Dom do Crime” e “Hinos Matemáticos”. O evento será no dia 18 de dezembro, terça-feira, às 19h30, no Auditório da Associação Comercial (Avenida Getúlio Vargas, 365/Centro).

“O Bibliotecário do Imperador”: O personagem principal é Ignácio Augusto Cesar Raposo, bibliotecário de dom Pedro II. Este homem real, que foi testemunha dos bastidores do Palácio de Petrópolis e da Corte no Rio de Janeiro, é usado pelo autor como um fio-condutor, para que ele apresente as alterações no tabuleiro de poder e na vida cotidiana do Rio de Janeiro a partir da Proclamação da República. O bibliotecário do imperador não é, no entanto, um romance histórico típico. A narrativa muito ágil e cheia de referências montada por Lucchesi funciona como um jogo, em que personagens reais, como Ignácio e Pedro II, se misturam a figuras fictícias, como o barão de Jurujuba. O leitor é convidado a percorrer um fluxo de muitas vozes, no qual é tão difícil quanto fascinante discernir o que é dado real e o que é ficção.

“O Dom do Crime”: No livro, Lucchesi cria um delicioso narrador-autor, não identificado, que conta uma história para o futuro. Um homem do século XIX que, ao ser aconselhado pelo médico a escrever suas memórias, se lança não para a própria vida, mas sobre um crime passional, notícia no Rio de Janeiro de Machado de Assis. Esse misterioso narrador traça paralelos curiosos entre este assassinato, o julgamento que absolve o marido supostamente traído e a obra mais aclamada de Machado, Dom Casmurro. Terá o Bento de Machado qualquer coisa do real José Mariano? E Capitu teria sido inspirada em Helena, a esposa que sucumbe ao ciúme do marido? Todos os dados de ordem informativa, factual, foram longamente pesquisados e comprovados, em papel velho e fontes congêneres — tudo passou pelo crivo de Lucchesi. Mas, para além disso, o romance traz uma flutuação permanente entre literatura e documento, história e ficção.

“Hinos Matemáticos”: É um conjunto de poesias que busca um diálogo original entre a poesia e a matemática. Marco Lucchesi, em cada poema, traz um conceito matemático que traduz, em grande parte, o quanto poesia e matemática possuem semelhanças mais profundas. Complementam o livro algumas reflexões do autor a respeito da matemática, literatura e filosofia.