Sempre Um Papo recebe o jornalista e escritor araxaense Cesar Campos

Cesar Campos, jornalista e escritor natural de Araxá (MG) participa do projeto Sempre Um Papo na próxima terça-feira, 14 de fevereiro, de forma on-line. Durante a conversa, mediada pela jornalista Jozane Faleiro, o autor lança a trilogia de livros do projeto “PAN-DE-MIA: Como falar com as crianças sobre tudo que aconteceu” e a obra “Leo, o vaga-lume do Papai Noel”. O bate-papo, que conta com acesso gratuito e tradução em Libras, será transmitido às 19h no YouTube do Sempre Um Papo.

Lançado em 2021, o projeto “PAN-DE-MIA: Como falar com as crianças sobre tudo que aconteceu” traduz para o público infantil, de uma forma simples e lúdica, o que é a Covid-19. O projeto é formado por três livros – escritos por Cesar Campos e ilustrados por Luciano Rodrigues – intitulados “PAN”, “DE” e “MIA”, sendo que um é continuidade do outro.

A primeira obra tem como protagonista a personagem Dra. Pan, que explica o que é um vírus e, numa viagem por dentro do corpo humano, ensina às crianças como ocorre cada etapa da contaminação. No segundo livro, a personagem De conta sobre seus familiares que foram contaminados pelo coronavírus, abordando todos os desafios, assim como a força e esperança diante deles. Por fim, o terceiro livro traz a história da gata Mia e discute sentimentos como angústia, tristeza e raiva provocados pelo isolamento, mas também os aprendizados que o período gerou, como a valorização da simplicidade.

Já o livro “Leo, o vaga-lume do Papai Noel” foi publicado em 2022 e passeia não apenas pelo universo natalino, mas também pelos patrimônios e riquezas culturais de Araxá. A trama acompanha a história de Léo, um vaga-lume espevitado responsável pela embalagem dos presentes de Natal, que acaba se envolvendo em uma grande aventura. Depois de uma crise de “vagaluços” (soluços de vagalume) atrapalhar a produção final dos brinquedos e provocar uma correria às vésperas da entrega, Léo é “embalado” por engano em uma caixa de presentes e vive, pela primeira vez, a emoção da viagem ao redor do mundo com o Papai Noel.

Ao desembarcar em Araxá, dias antes do Natal, Leo consegue chamar a atenção de todos e escapar da caixa e, a partir daí, começa uma aventura pelas riquezas culturais, artísticas, turísticas e gastronômicas da cidade, em busca de novas experiências. O livro é totalmente ilustrado – também por Luciano Rodrigues -, e conta com QR Codes que levam a músicas especialmente elaboradas para a obra, dentro do projeto Levir (Ler e Ouvir), do escritor Rodrigo Feres.

Sobre o autor

Além dos livros que vão ser lançados no Sempre Um Papo, Cesar Campos é também autor da biografia “Nora por quem tem fé” (Uberaba, 2005). Ele se formou em Jornalismo pela Universidade de Uberaba e é especialista em Gestão de Pessoas e Projetos Sociais pela Universidade Federal de Itajubá. Cesar trabalha como repórter e editor da TV Integração, articulista do jornal Correio de Araxá, e realiza palestras sobre comunicação e gestão de pessoas.

Ele é ainda membro da Academia Araxaense de Letras, embaixador do Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) e integra o time de mediadores desde a primeira edição. Por seu trabalho como jornalista, foi condecorado com a medalha Dom José Gaspar, em 2018, e com o Prêmio de Comunicação Túlio Maneira, em 2015.

Sempre um Papo – 37 anos

Criado em 1986, pelo jornalista Afonso Borges, o “Sempre Um Papo” é reconhecido como um dos programas culturais de maior credibilidade do país. O projeto realiza encontros entre grandes nomes da literatura e personalidades nacionais e internacionais com o público, ao vivo, em auditórios e teatros.

Em sua história, já ultrapassou os limites de Belo Horizonte e chegou a 30 cidades, em oito estados do país, tendo sido realizado também em Madri, na Espanha. O Sempre Um Papo já promoveu mais de 7 mil eventos, que reuniram um público superior a 2 milhões de pessoas.

O Sempre Um Papo é viabilizado com o patrocínio da Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais – Secult – MG.

