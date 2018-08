Sempre Um Papo recebe Tony Bellotto

O Sempre Um Papo recebe o escritor, compositor e guitarrista da banda Titãs, Tony Belotto, em Araxá, para o lançamento do livro “Lô” (Cia das Letras) e debate sobre o tema “Literatura, Música e Língua Portuguesa”. Na obra, a paz aparentemente imperturbável de Lô, um bem-sucedido designer de móveis, será completamente devassada pela namorada adolescente do filho. Invertendo a estrutura do clássico de Nabokov, Tony Bellotto retorna ao romance e cria uma extraordinária mistura de comédia de costumes, sátira social e narrativa de crime. O evento será no dia 27 de agosto, segunda-feira, às 19h30, no Campus Uniaraxá, com entrada gratuita.

O Sempre Um Papo conta com o patrocínio da CBMM, com recursos das leis Federal e Estadual de Incentivo à Cultura.

No livro, Lourenço Barclay, conhecido por todos como Lô, é a imagem do homem pleno e realizado. Aos cinquenta anos, mas com o corpo de um jovem esportista, leva a vida dos sonhos: tem uma mulher deslumbrante, um filho exemplar e vive num enorme apartamento na zona sul do Rio. Lô fez sua fama conjugando a cultura do surfe com o design, vendendo móveis inspirados num lifestyle saudável para a elite carioca por preços exorbitantes. O que ele não espera é que a namorada de seu filho, uma adolescente pálida e baixinha, avançará em sua direção com a força de um tsunami, tirando o equilíbrio do ex-surfista. Motivada por escritos como os de Simone de Beauvoir, a jovem Jú transforma Lô em seu objeto de desejo máximo. O encontro com a menor de idade marca o fim da paz de Lô: não há meditação budista, exercício de pilates, alfafa orgânica ou bolinhos de alga capazes de salvá-lo. Neste cômico romance, onde todos acreditam ser justos, não há pureza à vista, e Bellotto está disposto a remover as máscaras de tudo e todos que surgirem pela frente.

Tony Bellotto

Nasceu em São Paulo, em 1960. É compositor e guitarrista da banda Titãs. Estreou na literatura, em 1995, com “Bellini e a Esfinge”, primeiro de uma série de livros policiais com o detetive Remo Bellini como protagonista. Além destes, a Companhia das Letras publicou os seus romances “Machu Picchu” (2013), “No Buraco” (2010), entre outros.

Caixa de DVDs “Sempre um Papo 2017 – Cultura para a Educação IX”

No evento, será feita a entrega simbólica, à Secretaria Municipal de Educação de Araxá, da caixa de DVDs “Sempre um Papo 2017 – Cultura para a Educação IX” a ser distribuída para as escolas do município. Cada caixa contém cinco discos – com 15 palestras de escritores que lançaram seus livros e conversam com o público do projeto no ano de 2016 e 2017. No CD 1 estão os autores Sérgio Abranches, Márcia Tiburi e André Trigueiro. No CD 2 estão Flaira Ferro, Jotabê Medeiros e Mário Sérgio Cortella com Marcelo Tas. No CD 3 estão José Eduardo Agualusa, Ana Paula Maia com Santiago Nazarian e João Anzanello Carrascoza com Noemi Jaffe. O CD 4 traz Lilia Schwarcz, Matheus Leitão e Luiz Eduardo Soares. E, no CD 5 estão Raphael Montes, Fernando Molica e Joca Reiners.

Serviço

Sempre Um Papo com Tony Belotto

Dia – 27 de agosto, segunda-feira, às 19h30,

Local – Campus Uniaraxá (Avenida Ministro Olavo Drumond, 05, São Geraldo/ Araxá)

Entrada gratuita