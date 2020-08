SempreUmPapoEmCasa de Araxá recebe Cesar Campos e Carlos Herculano Lopes

Os jornalistas e escritores Carlos Herculano Lopes e Cesar Campos (de Araxá) são os convidados de Afonso Borges em mais uma edição virtual do “Sempre um Papo” e da CBMM, para falarem sobre o tema “Jornalismo, Literatura e Pandemia”. O evento tem transmissão ao vivo no Youtube, Instagram e Facebook do Projeto e vai acontecer no dia 19 de agosto, quarta-feira, às 18h.

O #SempreUmPapoEmCasa, sequência de atividades virtuais é patrocinada em Araxá pela CBMM, via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo.

Cesar Campos, escritor e jornalista, é pai do pequeno Davi e se redescobriu na literatura a partir de suas experiências com seu filho. Utiliza essa vivência prática para escrever para todas as idades com uma linguagem jovem e dinâmica. É autor da biografia “Nora por quem tem fé” (2005) e da trilogia “PAN-DE-MIA- Como falar com as crianças sobre tudo que aconteceu” (2020). Articulista do jornal Correio de Araxá, há 6 anos, e repórter/ editor da Tv Integração, afiliada à Rede Globo, há 12 anos, Cesar Campos é comunicólogo / jornalista pela Universidade de Uberaba, especialista em Gestão de Pessoas e Projetos Sociais (Universidade Federal de Itajubá) e Motivação nas Organizações(Fundação Getúlio Vargas). Tem ainda cursos de especialização em redação, reportagem, edição e economia pela Uniglobo.

Carlos Herculano Lopes nasceu em Coluna, no Vale do Rio Doce, MG. É autor de vários livros, entre eles os romances Sombras de julho,que foi filmado por Marco Altberg, O vestido, levado ao cinema por Paulo Thiago, e Poltrona 27, que foi transformado, também por Thiago, numa série de seis capítulos exibida pelo Canal Brasil. Formado em jornalismo, durante cariosa anos Carlos H., que vive em BH, assinou uma crônica semanal no Estado de Minas, onde também trabalhou como repórter.

