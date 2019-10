Senhora de 74 anos cai em golpe do falso sequestro

Nesta terça-feira (9), uma senhora de 74 anos compareceu ao 37º Batalhão de Polícia Militar relatando ser vítima de um golpe.

Ela explicou que recebeu uma ligação em seu celular de um número restrito. Do outro lado da linha, o golpista disse que havia sequestrado sua irmã. O criminoso exigiu o pagamento de R$ 10 mil ou iria matá-la.

Ao telefone, o autor colocou uma mulher desconhecida simulando ser irmã da vítima, a qual estava chorando e afirmando que estava sequestrada. A vítima relatou ao autor que tinha apenas a quantia de R$ 1 mil, sendo em seguida feito o depósito bancário.

Porém, após contatos telefônicos com os familiares, a vítima localizou sua irmã, constatando que havia caído no golpe do falso sequestro.