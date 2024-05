Serviços da  Secretaria de Ação Social serão suspensos para reunião de alinhamento do SUAS na próxima segunda-feira (3)

A Secretaria Municipal de Ação Social promove um encontro com todos os trabalhadores do SUAS – Sistema Único de Assistência Social na próxima segunda-feira (3).

O objetivo é atualizar e aprimorar as ações que garantem a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.

Os equipamentos sociais do Município ficarão fechados na próxima segunda no período da manhã, retornando o atendimento a partir das 13h do mesmo dia.