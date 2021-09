Servidoras da saúde participam de curso de aperfeiçoamento de vacinação

Enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas Salas de Vacinas das Unidades de Saúde de Araxá participaram de um curso de aperfeiçoamento da vacina BCG. A capacitação promovida pela Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Uberaba contemplou servidores de toda a microrregião de Araxá.

As aulas aconteceram de forma teórica e prática no último dia 17, com o objetivo de otimizar o trabalho de imunização realizado no sistema público de saúde.

“O curso colabora com a qualidade e a segurança dos imunobiológicos preconizados nos calendários e nas campanhas nacionais de vacinação para a população brasileira. Neste sentido, são desenvolvidas ferramentas para possibilitar instrumentalização e qualificação das atividades de vacinação”, destaca a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Erica Fonseca.