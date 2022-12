Servidores da Prefeitura de Araxá terão reajuste de 30% do vale-alimentação a partir de janeiro

A Prefeitura de Araxá vai conceder o reajuste de 30% no valor do vale-alimentação dos servidores públicos concursados, contratados e comissionados da Administração Municipal Direta e Indireta. A proposta da Gestão Municipal que aumenta em R$ 150 o benefício a partir de janeiro de 2023, passando de R$ 500 para R$ 650, foi aprovada pela Câmara Municipal de Araxá nesta terça-feira (7) e será sancionada pelo prefeito Robson Magela. Ao todo, cerca de 4.000 servidores serão beneficiados.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o reajuste é mais uma das formas da gestão valorizar os servidores municipais. “Foram anos de salários defasados, benefícios não concedidos e falta de estrutura. Desde o início deste mandato asseguramos que iriamos valorizar e dar melhores condições aos servidores municipais, pois são eles que fazem a cidade funcionar, portanto merecem. Fico muito feliz com a aprovação desta proposta e pretendemos fazer ainda mais”, reforça.

Auxílio-financeiro para servidores inativos



Outros 950 servidores aposentados e pensionistas da Prefeitura de Araxá, vinculados ao Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema), também receberão um reajuste no auxílio-financeiro, com o mesmo índice concedido pelo município, ou seja, o benefício será corrigido no mesmo percentual do vale-alimentação dos servidores ativos. Dessa forma, o auxílio financeiro também passará de R$ 500 para R$ 650.