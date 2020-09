Setembro Amarelo completa três anos de ações em Araxá

De iniciativa do vereador Raphael Rios, a Lei Municipal nº 7.197 que instituiu o Setembro Amarelo completa três anos em Araxá. Ao longo desse tempo, diversas ações vem ganhando força para tratar de um tema sensível como o combate e prevenção suicídio, demonstrando que é possível quebrar tabus e reverter o crescimento dos casos.



O Setembro Amarelo envolve órgãos públicos, entidades, empresas e o apoio fundamental do Grupo Reaprendendo a Viver, idealizado pela Lígia Souza, uma mãe que somou forças com outras pessoas que perderam entes queridos e é uma grande incentivadora da iniciativa.



Raphael Rios também levou o tema para escolas de Araxá nos últimos anos. “Infelizmente não foi possível realizar o trabalho desta forma em 2020 devido à pandemia, mas seguimos à disposição de entidades, empresas e órgãos públicos que estão trabalhando o Setembro Amarelo dentro de suas possibilidades. Valorizar a vida também é valorizar o trabalho dos profissionais da saúde mental no município. São eles os principais atores para prevenção e combate ao suicídio”, destaca.