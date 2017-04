SGT Gonçalves é campeão do 3º Torneio da 4ª CIA IND da Policia Militar de MG 2017

A 4ª CIA IND da Policia Militar de Minas Gerais (Frutal), realizou no dia 05 de abril de 2017 sua 3ª Edição do Torneio de Xadrez da instituição. O evento foi disputado em três categorias (Militar, Estudantes e Aberto) e reuniu 55 participantes.

No torneio categoria Militares estiveram presentes os Policiais Militares, Bombeiros Militares, TG 11.009 (Frutal) e ao final das 4 rodadas o 2º SGT Gonçalves do 37º BPM de Minas Gerais (Araxá) sagrou-se campeão com 100% de aproveitamento, seguido pelo TEN Santana da 4º CIA Ind da PM de Minas Gerais (Fronteira) com 3 pontos. Finalizando o podium, o Sub TEN Marcos Roberto do TG 11.009 (Frutal) com 03 pontos, mesma pontuação do TEN Santana, perdendo para ele nos critérios de desempates.

No torneio escolar que reuniu estudantes de diversas escolas do município, o estudante do Polivalente, Carlos Sandriolly Ayres Oliveira, foi o campeão, seguido pelos estudantes Samyra Siruel, do Colégio Objetivo e João Gabriel Souza Araújo da E. M. Gomes da Silva.

Já no Torneio Aberto o titulo ficou para Professora Viviane Castro Assunção que trabalha nas escolas da Prefeitura como Professora de Xadrez.

Um evento muito bem organizado pela 4ª CIA IND que contribuiu muito para o incentivo do xadrez no município e através de professores e de Policiais Militares a cidade pretende realizar mais torneios.

Para o xadrez araxaense o 37º BPM de Minas Gerais trouxe para nossa cidade mais uma grande conquista, coroando o ótimo trabalho sendo executado pelos nossos policiais do Projeto Xadrez no 37º Batalhão. Estiveram presente no evento, além do campeão do SGT Gonçalves, os medalhistas 3º SGT Castro (4º Lugar), 3º SGT Josias (5º lugar) e Sd Cunha da 224º CIA de Campos Altos (6º lugar).

O campeão SGT Gonçalves se prepara para a 3º edição do Torneio BLITZ do ECA (Espaço, Ciência e Arte) que acontecerá neste mês de abril.