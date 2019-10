Show de gols na 1ª Copa Municipal de Futebol Master Araxá

A 1ª rodada da 1ª fase da Copa Municipal de Futebol Master Araxá. Com realização da Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, a primeira edição já contemplou 22 jogos nos quatro duelos programadas na última semana. Além de Amigos 3×0 Chácara Dona Adélia pela chave B ocorrido na quarta-feira, 16, mais três partidas movimentaram a tarde de sábado, 19, nos campos do Vila e do Chácara Dona Adélia.

Pela chave A, a Fazenda Boca Júnior venceu na estreia o Vila / Máfia, 5 a 2, no campo do Vila e lidera o grupo com 3 pontos, seguido por Aston e Trianon, ambos, com 1 ponto. As duas equipes se enfrentaram no campo do Chácara Dona Adélia e proporcionaram um jogo de oito gols que terminou em 4 a 4. Único derrotado na chave, o Vila / Máfia ficou na lanterna sem pontuar. Pela chave B, a Fazenda Estrela Azul divide a ponta com Amigos ao vencer o São Pedro por 3 a 1 no campo do Chácara Dona Adélia. Pelo saldo de gols, o Amigos é primeiro, e a Fazenda Estrela Azul, segundo colocado (ambos com 3 pontos), e São Pedro e Chácara Dona Adélia (3° e 4° colocados – o pt) completam a classificação da chave, sem nenhum ponto.

A 1ª Copa Municipal de Futebol Master Araxá segue nesta quarta-feira, 23 de outubro, com início da 2ª rodada que ocorrerá até sábado, 26. Confira as partidas: