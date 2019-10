Sicoob Crediara inaugura novas instalações em Santa Juliana

O Sicoob Crediara inaugurou no dia, 23 de setembro, suas novas instalações em Santa Juliana, MG. A unidade conta com um espaço amplo para atendimento aos cooperados e com um ambiente moderno e aconchegante.

Na oportunidade, o presidente do Conselho de Administração, Vitor Hugo Gomes, ressaltou que “a nova agência vem coroar a presença da Sicoob Crediara em Santa Juliana, permitindo melhor atendimento aos associados e retribuindo à sociedade o apoio e a confiança dispensado a nossa cooperativa nestes 16 anos de convivência”, ressaltou.

A SICOOB CREDIARA foi fundada no dia 25 de outubro de 1989, iniciando suas atividades no dia 25 de novembro de 1991.

Expandiu-se abrindo agências em Tapira, Perdizes, Ibiá, Nova Ponte, nesta cidade de Santa Juliana, uma segunda agência em Araxá e no ultimo mês de agosto inauguramos nossa mais recente agencia na cidade de Pedrinópolis.

Em 26/04/2019, inaugurou a nova sede em Araxá, que abriga a agência Matriz e as áreas de retaguarda, com estrutura compatível com nossas necessidades.

Iniciamos nossa atividade como cooperativa de Crédito Rural e desde de 2005 somos de livre admissão. Dessa forma agora podemos atender além de produtores rurais, outros segmentos da sociedade ou qualquer público que interessar associar a cooperativa nas cidades em que temos agência.

Contamos hoje com mais de 11 mil cooperados e um leque variado de serviços e linhas de crédito, buscando sempre adequar seus produtos as necessidades de nossos associados de forma a oferecer melhores serviços.

Participamos do sistema CREDIMINAS, junto com outras 78 cooperativas, 520 Agências no estado, mais de 772 mil associados em Minas Gerais.

Somos parte do SICOOB – Sistema de cooperativas de Crédito do Brasil e temos o BANCOOB – Banco Cooperativo do Brasil, como nosso Banco, estruturado para prestar serviços às cooperativas e seus associados. Através do Banco estamos interligadas as demais cooperativas possibilitando saques, depósitos, consultas e emissão de extratos em qualquer agência SICOOB em qualquer parte do Brasil.