Simulação de acidente para conscientizar sobre a vulnerabilidade do trânsito

A tradicional avenida Antônio Carlos, no Centro de Araxá, recebeu uma simulação de acidente nesta terça-feira (28). A ação contou com a parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros, dentro do calendário da Semana Municipal de Trânsito.

A simulação demonstrou o atropelamento de um cadeirante por um motociclista. Quem passava pelo local se surpreendeu com o acidente e a ideia é justamente mostrar que em questão de segundos uma fatalidade pode acontecer.

O secretário Daniel Rosa explica que o objetivo da ação era surpreender as pessoas e mostrar a vulnerabilidade do trânsito. “O risco de envolvimento em um acidente existe para todos, sejam motoristas ou pedestres. Por isso, é importante estarmos sempre muito atentos e, por exemplo, não usarmos o telefone celular durante uma condução. Em fração de segundos um acidente pode acontecer”, ressalta.

O comandante de turno da 2ª Ala do Corpo de Bombeiros, sargento Rodrigo Parreira Borges, diz que inicialmente a simulação foi pensada com um idoso ou uma pessoa usando muletas, mas exemplificando um cadeirante seria mais conveniente para sensibilizar a população. Os figurantes eram militares da corporação.

“Essa é a nossa rotina no treinamento. Durante o curso de formação, recebemos a preparação para atuarmos e esse atendimento é feito por, no mínimo, três militares. “É sempre muito importante essas ações para conscientizar a comunidade sobre a responsabilidade de todos no trânsito”, destaca o sargento.

Após a simulação, as equipes da Secretaria Municipal de Segurança promoveram uma blitz educativa com distribuição de material informativo da Semana Municipal de Trânsito.