Situação de 555 famílias do Jardim Montreal e Jardim Esplêndido é abordada na tribuna pelo vereador Raphael Rios

Em busca de soluções para a situação dos moradores dos Jardins Montreal e Esplêndido, o vereador Raphael Rios atualizou a situação dos dois casos durante o uso da tribuna, na tarde desta quinta-feira (23) na Câmara Municipal, durante a Reunião Ordinária. O vereador tratou ainda de outros assuntos importantes, relacionados à educação e saúde.

Ao todo, são 555 famílias estão aguardando a liberação de suas residências, sendo 256 apartamentos no Jardim Montreal e 299 casas do Jardim Esplêndido.

Jardim Montreal

Raphael tem acompanhado de perto a situação do Jardim Montreal desde o fim do ano passado. Na última semana, foi realizada uma vistoria no empreendimento para acompanhar o serviço de instalação de hidrômetros individuais para cada apartamento, uma das condicionantes para a entrega do Habite-se (documento emitido pelo Executivo municipal, para indicar que uma construção está dentro do Código de Obras do município, que reúne as normas a serem cumpridas).

Raphael cobrou ainda que a Prefeitura regularize uma pendência junto ao Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (Codema), para que a condicionante citada seja votada na próxima reunião do órgão.

Jardim Esplêndido

Sobre o Jardim Esplêndido, Raphael ressaltou que a Prefeitura recebeu a avaliação financeira das áreas decretadas como de interesse público para a passagem do esgotamento sanitário.

A partir de agora, será dada sequência aos trâmites para a indenização dos proprietários. Se houver objeção quanto aos valores, a Prefeitura vai adotar as medidas judiciais necessárias para o andamento do processo enquanto é definido o justo valor.

Assim, a construtora responsável poderá trabalhar junto à Copasa para a solução do problema, considerado um dos mais graves em relação ao loteamento.

Escola Dom José Gaspar

Durante seu tempo regimental, Raphael tratou de outros assuntos de interesse público. Em recente visita à Escola Estadual Dom José Gaspar, Raphael tomou conhecimento da situação da cozinha da unidade escolar e solicitou à Secretaria Municipal de Educação que estude a possibilidade de reforma do espaço, já que o prédio da escola é do município.

Ele também atendeu ao pedido da direção da escola e enviou solicitação à Vera Cruz e à Secretaria de Segurança Pública para que sejam ampliadas as linhas de transporte coletivo nos horários de pico de entrada e saída dos alunos da escola.

20 anos da Copa de Mountain Bike

O vereador também solicitou à Mesa Diretora, que o Legislativo realize uma Reunião Solene em comemoração aos 20 anos de realização da Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá. Neste ano, a etapa será realizada de 14 a 16 de abril.

Medicamento em falta

Raphael comentou ainda sobre a dificuldade de pacientes com o Transtorno do Espectro Autista de encontrar o medicamento risperidona, utilizado também em tratamentos neurológicos e psiquiátricos. Situação enfrentada por pacientes da rede pública de saúde e também particular.

Usina de Asfalto

O vereador Raphael Rios voltou a fazer uma cobrança, feita também no mandato anterior. Ele fez uma indicação para que a Prefeitura de Araxá adquira uma usina de asfalto para complemento da manutenção asfáltica e trabalho de prevenção do surgimento de buracos.

GPS na frota da Prefeitura e de empresas terceirizadas

Raphael também apresentou um projeto de lei determinando que os serviços terceirizados pelo Poder Público que utilizam veículos, caminhões e máquinas para a prestação de serviços e a frota própria sejam equipados com GPS para rastreamento.

Reconhecimento ao Núcleo de Incentivo à Leitura

Para finalizar, Raphael apresentou Moção de Congratulação e Reconhecimento ao trabalho realizado pelo Núcleo de Incentivo à Leitura, da Secretaria Municipal de Educação que há mais de 25 anos leva a leitura de forma dinâmica aos alunos do Ensino Fundamental do município.