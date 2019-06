Suspeito de tráfico é preso com grande quantia de dinheiro

Na tarde de sábado (16), durante realização da operação no bairro Bom Jesus, a Polícia Militar prendeu um jovem de 26 anos que é suspeito de tráfico de drogas.

O autor J.G.M.X. estava com uma grande quantia em dinheiro. Indagado sobre o valor, o autor relatou que tinha R$ 9 mil em cédulas diversas. De acordo com a PM, o autor é conhecido pela traficância no bairro Bom Jesus, não trabalha e não possui renda lícita para e que o dinheiro possivelmente era da venda de drogas.

O autor possui várias passagens pelo crime de tráfico de drogas. Há poucos dias, ele foi apontado em uma ocorrência como suspeito de entregar R$ 1 mil a um traficante preso na cidade. O autor preso estava em uma caminhonete com fundo falso que foi apreendida com 25 kg de pasta base de cocaína e dois quilos de crack.

Em outra ocorrência de tráfico de drogas, o autor J.G.M.X. foi preso com familiares. Nesta ocorrência foram apreendidos mais de R$ 13 mil.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante delito e conduzido juntamente com o dinheiro para maiores esclarecimentos.