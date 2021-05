Suspeito de tráfico é preso e drogas localizadas com ajuda de cadela da Rocca

Nesta quarta-feira (26), após denúncia acerca do tráfico de drogas, a Polícia Militar desencadeou uma Operação Batida Policial no bairro Vila Estância. Os militares realizaram a abordagem de um suspeito, de 22 anos, na porta de sua residência, o qual se demonstrou bastante nervoso.

Indagado sobre a existência de drogas na residência, o autor afirmou que possuía dois potes com, os quais foram localizados e apreendidos. Em continuidade às buscas, a Rocca do 37º BPM aplicou a cadela “Alana” no interior da residência, a qual demonstrou comportamento técnico de alerta específico em todas as tomadas da residência, no teto da casa, cama, mochila e guarda-roupas.

Nestes locais foram localizadas:

– aproximadamente 310g de maconha “Colômbia Gold”;

– 17 porções de haxixe;

– 26 pontos de LSD em gel;

– diversas porções de maconha, denominada “maconha natural”;

– certa quantia em dinheiro;

– duas balanças digitais;

– dois rolos de plástico filme utilizados na embalagem da droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com todo o material apreendido.