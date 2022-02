Nesta segunda-feira (21), durante patrulhamento preventivo, foi visualizado um indivíduo em atitudes suspeitas na praça Antônio Alves da Costa, nas imediações do Terminal Rodoviário. Após ser realizada abordagem, durante busca pessoal, foi localizado no bolso da calça do suspeito, um pote contendo 25 pedras de crack e certa quantia em dinheiro.

O autor (34 anos) foi preso e encaminhado ao Delegado de plantão juntamente com o material apreendido.