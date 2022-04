Sustentabilidade foi o tema de conscientização utilizado nas palestras realizadas durante a Semana de Ações Socioambientais, que ocorreu na Usina de Energia Fotovoltaica de Araxá

As ações executadas pela parceria entre as Empresas Powertis, Soltec e Água e Terra, envolveu colaboradores e prestadores de serviço da Usina de Energia Fotovoltaica de Araxá em práticas com foco em sustentabilidade, além de levar essas ações para fora dos limites das instalações, estendendo visitas a mais 35 de propriedades localizadas na região onde a Usina está instalada.

A UFV Araxá em parceria com a consultoria Água e realizou entre os dias 21 e 23 de março de 2022, diversos encontros de capacitação e conscientização para seus colaboradores e parceiros da Usina de Energia Fotovoltaica de Araxá.

A iniciativa também incluiu visitas a mais 35 propriedades vizinhas e teve como tema do circuito a preservação e uso consciente da água, trazendo dicas de como economizá-la e abordando as ações ambientais desenvolvidas pela UFV Araxá. Além disso, também foram discutidas as possibilidades de economizar energia elétrica e os benefícios da energia solar fotovoltaica, que é uma tecnologia não poluente e possui a grande vantagem de ser inesgotável.

Durante as palestras, os participantes receberam a 3ª edição do Boletim Informativo que reúne dados sobre o andamento das obras e medidas de segurança ao transitar nas estradas locais, além de orientações sobre a circulação de animais na pista e dicas que reforçam os demais temas discutidos nos encontros, sobre uso sustentável de energia e recursos naturais, com destaque para a conscientização sobre o uso dos recursos hídricos.

No mês de março, dia 22, comemoramos o Dia Mundial da Água, um dos nossos bens mais preciosos, do qual temos como missão proteger e garantir sua preservação.

Confira aqui algumas curiosidades sobre a água:

70% do planeta terra é água.

3% da água do mundo é doce.

12% da água doce do planeta está no Brasil.

65% do nosso corpo é composto por água.

Você sabia?

O cerrado é considerado a Caixa d’água do Brasil, abastecendo 06 das 08 grandes bacias hidrográficas, além do Pantanal inteiro.

A Usina de Energia Fotovoltaica de Araxá Promovendo a Transformação para um Futuro Sustentável.